غدًا.. اجتماع مصري إثيوبي سوداني لبحث ملف سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:31 م
سد النهضة
سد النهضة
وكالات

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، عن سودانية، أنه سيتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان غدًا الأحد لبحث ملف سد النهضة.

 

وغادر الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، القاهرة، متوجها إلى دولة السودان، على رأس وفد يضم وزراء الري والموارد المائية والكهرباء والطاقات المتجددة والصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم، في زيارة رسمية تستغرق يوما.

 

ومن المقرر أن يلتقي مدبولي، برئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك وعدد من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة ومشروع الربط الكهربائى بين البلدين، بجانب عدد من الملفات الأخرى والقضايا الهامة كما تشهد جلسة المباحثات الثنائية، متابعة آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مصر شاركت فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.

 

وحسب بيان وزارة الري، أعرب الجانب المصرى فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لإستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الافريقية المصغرة التى عُقدت فى ٢١ يوليو وكذا مخرجات الإجتماع الوزارى يوم ٣ أغسطس الجارى والتى تقضى بالتفاوض حول إتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 

وفى إطار الطلب السودانى بتأجيل الإجتماعات لمدة أسبوع لإستكمال التشاور الداخلى نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، فقد تم الإتفاق على رفع الإجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع الكهرباء مخرجات القمة الإفريقية سد النهضة اجتماع مصري اثيوبي سوداني

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

إكرامي والسعيد وراء انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعتين

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ ساعتين

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

"مقترحات مصرية وتحركات سودانية".. آخر تطورات كسر التعنت الإثيوبي في سد النهضة

أزمة سد النهضة تمتد بتصريحات إثيوبيا المستفزة.. كيف ردت مصر والسودان؟

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

اعتراضات مصرية وطلب سوداني.. مستجدات أزمة سد النهضة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

01:14 م

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

08:42 ص

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

01:01 م

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان