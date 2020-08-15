غدًا.. اجتماع مصري إثيوبي سوداني لبحث ملف سد النهضة

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، عن سودانية، أنه سيتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان غدًا الأحد لبحث ملف سد النهضة.

وغادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القاهرة، متوجها إلى دولة السودان، على رأس وفد يضم وزراء الري والموارد المائية والكهرباء والطاقات المتجددة والصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم، في زيارة رسمية تستغرق يوما.

ومن المقرر أن يلتقي مدبولي، برئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك وعدد من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة ومشروع الربط الكهربائى بين البلدين، بجانب عدد من الملفات الأخرى والقضايا الهامة كما تشهد جلسة المباحثات الثنائية، متابعة آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مصر شاركت فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.

وحسب بيان وزارة الري، أعرب الجانب المصرى فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لإستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الافريقية المصغرة التى عُقدت فى ٢١ يوليو وكذا مخرجات الإجتماع الوزارى يوم ٣ أغسطس الجارى والتى تقضى بالتفاوض حول إتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى إطار الطلب السودانى بتأجيل الإجتماعات لمدة أسبوع لإستكمال التشاور الداخلى نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، فقد تم الإتفاق على رفع الإجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم.