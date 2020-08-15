"الفجر الفني" يكشف حقيقة طرح تامر حسني ألبومه الجديد الشهر المقبل

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
نور طلعت

انتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بطرح الفنان تامر حسني، ألبومه الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، وأكدت تلك الأخبار على تسليم حسني ماستر ألبومه لشركة"روتانا" استعدادًا لعمل الدعاية اللازمة قبل الطرح.

 

وعلم "الفجر الفني" من مصادره بأنه لا صحة لما تردد مؤخرًا حول موعد طرح الألبوم، وأكد المصدر أنه حتى هذه اللحظة لم يحدد تامر حسني موعد لطرح ألبومه الجديد، ولم يسلم "حسني" ماستر ألبومه للشركة.

 

وعن "قائمة أغاني الألبوم" مازال حسني، حتى الآن مترددًا حول عدد من أغاني الألبوم وفي حين أن يستقر تمامًا على جميع الأغاني سيتم الإعلان عن "تراك ليست" الألبوم.

 

في سياق أخر انتهى فريق عمل فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني من تصويره بالكامل خلال الأسابيع الماضية، وتم تصوير المشاهد الأخيرة بين أبطال العمل في القناطر الخيرية، حيث شهدت القناطر كلمة "فركش" من مخرجة الفيلم سارة وفيق، وحتى الآن لا يوجد خطة زمنية لعرض الفيلم بالسينمات.

 

الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.


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