الهلال الأحمر يعالج مصابي عقار قصر النيل المنهار (صور)

قام فريق الهلال الأحمر، بمعالجة أحد المصابين المتضررين من انهيار عقار قصر النيل، الدي سقط صباح اليوم.





وأنقذت الحماية المدنية 14 شخصا جراء العقار المنهار، ونقل اثنين آخريين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.





وانتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والاسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الامنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.





والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من ارضى واربعة ادوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الارضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الإنهيار.



