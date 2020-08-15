"ولاد تسعة" لـ نيكول سابا وخالد سليم على MBC مصر بداية من غدً الأحد

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

في إطار اجتماعي غير تقليدي وفي رصد درامي غير مُباشر يمزج بين الخيال والحقيقة، تدور أحداث الدراما الإجتماعية "ولاد تسعه" الذي تبدأ قناة MBC مصر، عرضه غداً في تمام السابعة مساء، ويُناقش المُسلسل بعض القضايا الشائكة من خلال مجموعة من القصص المختلفة، حول حياة الخادمات في المنازل وكيف ينظر لهن البعض، مع تسليط الضوء على حكايات ومشاكل أربع خادمات، ويُفجر المُسلسل قضية تأجير الأرحام لمساعدة غير القادرين على الإنجاب والصراع بين الأمهات الفقيرات وبين السيدات أصحاب النفوذ والمال.

 

يجمع مُسلسل "ولاد تسعة"، نُخبه من النجوم منهم، نيكول سابا، وخالد سليم، وخالد ذكي، وسهر الصايغ، وبيومي فؤاد، وهبه مجدي، وعمرو عابد، ورحمه حسن، ولقاء سويدان، ومحمد التاجي، والهام عبد البديع، وحنان سليمان.. وآخرين، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

 

يُعرض مُسلسل "ولاد تسعة" على "MBC مصر"، يومياً من الأحد للخميس ويبدأ عرضُه الأحد 16 أغسطس 2020 في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.

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