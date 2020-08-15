بيان عاجل للحكومة بشأن تأخر تكليف خريجي الصيدلة عامي 2018 و 2019

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:22 م
حساسين
حساسين
عبداللطيف هيبة
تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن نسبة العجز الكبيرة في الصيادلة نتيجة لعدم تكليف صيادلة دفعة ٢٠١٨ ٢٠١٩.


وأشار "حساسين" في بيانه إلى أنه طبقا للبيانات والمعلومات الصادرة عن نقابة الصيادلة فهناك نحو ٣٢ ألف صيدلي عاطلين تخرجوا ولم يجدوا فرص عمل لهم، متابعًا:"إننى منذ أكثر من عامين وانا اطالب الوزيرة بإصدار قرار فورى بتكليف خريجى كليات الصيادلة دفعته عام 2018 وعام 2019 ولكن لا حياة لمن تنادي". مؤكدا ضرورة فض الاشتباك بتكليف دفعة ٢٠١٨، ٢٠١٩، لان دفعة ٢٠٢٠ التى انتهت امتحاناتها والنتيجة على الأبواب وسيصبح عدد الصيادلة من العاطلين إلى ستين ألف.

آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، خروج 968 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

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