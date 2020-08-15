التضامن: تم إضافة 170 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إضافة ما يقرب من 170 ألف أسرة جديدة بشكل مستمر لبرنامج تكافل وكرامة هذا العام، وبذلك يصبح عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة، بالإضافة إلى 115 ألف أسرة لمدة 3 شهور لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأضافت "نيفين القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن هناك ضوابط جديدة لصرف المعاشات المختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين، لافتة إلى أن هناك تعاون مع الجمعيات الأهلية وعلى رأسها الهلال الأحمر في تنظيم المواطنين وتقديم الدعم لهم خلال أيام صرف المعاشات.



وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأولوية في الصرف تكون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لكونهم أكثر عرضه للإصابة بكورونا، يليها الأسر المستفيدة من تكافل وهما الأسر التي لديها اطفال، وهم صغار سنًا، مشددة على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.



وأكدت نيفين القباج، أن الأشهر القادمة ستشهد دمج كامل لكافة برامج الدعم النقدي؛ ليصبح الدعم النقدي خاص بتكافل وكرامة فقط، على أن يتم ضم المستفيدين من الضمان الاجتماعي لبرنامج دعم موحد لتكافل وكرامة، منوهة بأن الموازنة المخصصة هذا العام من وزارة المالية لتكافل وكرامة 18.5 مليار جنيه، و500 مليون جنيه احتياطي، وتم التخطيط لصرفهم، لافتة إلى أن هناك مراجعة مستمرة للأسر التي تحصل على معاش من الدولة لشطب الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط.



وتبدأ وزارة التضامن، اليوم السبت، صرف تكافل وكرامة علي مرحلتين وأكدت أن إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة ستكون يومي 15 و16 أغسطس (السبت والأحد) المقبلين علي أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده.



وقالت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكدت القباج أن اليوم السبت 15 أغسطس تبدأ المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم علي مدار يومي السبت والأحد ١٥ و١٦ أغسطس.



وأضافت القباج أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم ٢ مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.



هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال ٤الاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.



وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم.