تركيا ترسل 8 مقاتلات "إف 16" إضافة لعدد من الفرقاطات إلى المتوسط

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:28 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

أعلنت مصادر إعلامية تركية، أن أنقرة ترسل 8 مقاتلات "إف 16" إضافة لعدد من الفرقاطات لحماية سفينة التنقيب شرقي المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنها ستنشر طائرتي "رافال" وتعزز وجودها في شرق المتوسط بسفينة "لافايت" في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بسبب عمليات التنقيب التركية.

 

وفي وقت سابق، أعلن قصر الإليزيه، أن فرنسا ستقوم بتعزيز ترسانتها العسكرية بالشرق المتوسط، لمواجهة المخالفات والاستفزازات التي تقوم بها تركيا.

 

فيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بالوقف الفوري لعمليات التنقيب الأحادية عن النفط في البحر المتوسط، وأكد تضامن فرنسا مع اليونان ضد قرارات تركيا الأحادية، وفقا لقناة العربية.

 

وارتفعت التوترات أول أمس الاثنين، مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

 

كما نشرت اليونان، سفنًا حربية لمراقبة السفينة التي تبحر حاليًا غرب جزيرة قبرص.

 

وقال ميتسوتاكيس في بيان نشره مكتبه باليونانية في البداية ثم بالإنجليزية لاحقًا مع بعض التعديلات "نحن نتطلع بحذر الى أن يسود التعقل في بلدنا الجار حتى يمكن إعادة اطلاق الحوار بحسن نية".

 

وحذّر "عندما تتجمع العديد من القوى العسكرية في منطقة محدودة، يصبح خطر وقوع حادث متربصًا"، وأشار إلى أن أثينا لا تسعى إلى التصعيد، لكنه أردف "سيتم الرد على أي استفزاز".

 

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تركيا المتوسط 8 مقاتلات اف 16

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