أحمد فلوكس يوجه هذه النصيحة لمتابعيه

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

يحرص النجم أحمد فلوكس على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له ، يبعث خلالها نصيحه لمتابعيه قائلاً : بعض الأشخاص هم بذور نجهل نوعها إلا إذا زرعناهم في قلوبنا ، إما أن ينبتوا وردا يعطر عالمنا أو شوكا يمزق حياتنا ، اختاروا من تزرعوهم في حياتكم لينبتوا لكم الظهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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