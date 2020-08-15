(مبادرة رئيس الجمهورية) التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك بالرابط والخطوات.. نسبة الخصم والسلع المتوفرة

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:15 م
مايغلاش عليك
مايغلاش عليك

(مبادرة رئيس الجمهورية) التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك بالرابط والخطوات.. نسبة الخصم والسلع المتوفرة

يستمر المواطنون في التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة لداخلية قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة في أعقاب توجيه  من رئيس الجمهورية بهدف التخفيف عن المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار أقل، وتحفيز المنتج المحلي ومواجهة حالة الكساد التي يشو منها  رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات وإشراكهم في المبادرة التي تتلخص في تقديم تخفيضات على المنتج المحلي بجميع فئاته، وتخفيض إضافي للمستفيدين المصريين من البطاقات التموينية وعددهم حوالي 22 مليون، وتتولى وزارة التموين متابعة جميع الشركات والتجار الذين يشاركون بكافة منتجاتهم في المبادرة، وبدورنا ننشر لمتابعينا كيفية الاشتراك في المبادرة والاستفادة منها وكذلك رابط الموقع الخاص بها والمحمل عليه  كافة المعلومات عن الشركات المشاركة و المنتجات المتوفرة من خلال المبادرة.

التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك
تقوم فكرة مبادرة ميغلاش عليك على أساس طرح السلع بنسبة تخفيض تصل إلى 20 % مقدمة من الشركات المشاركة.
 
كما تقدم الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خصم زيادة على ذلك يصل لـ 10 % لحاملي البطاقة التموينية بحد أقصى 200 جنيه للشخص الواحد و1000 جنيه على البطاقة التموينية الواحدة.

موقع ميغلاش عليك
وكما أشرنا لحضراتكم  ننشر رابط موقع مبادرة ميغلاش عليك المنشور به الشركات المشاركة في المبادرة.

ويكون التصفح به ومعرفة نسب الخصومات، والشراء أون لاين (اضغط هنا).

وتتاح الاستفادة من المبادرة  لجميع المقيمين في مصر من المصريين وغير المصريين وذلك بالاستمتاع بالخصم المقدم من الشركات والذي يصل لـ20%.

ويمكن شراء كافة المنتجات المتاحة في  المبادرة بالنسبة للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية بدون حد أقصى.

منتجات وشركات مساهمة
تضم المبادرة كافة ما يهم المواطن من مستلزمات الحياة ومنها  السلع الإلكترونية والأجهزة الكهربائية .

كما تتوفر بها منتجات الجلود والأدوات المنزلية ، والأثاث وتشطيبات المنزل والملابس الجاهزة وغيرها من السلع والخدمات.

ويساهم  في هذه المبادرة العديد من الشركات والبنوك أبرزها : بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة،  بنك "سي اي بي" "البنك التجاري الدولي" ، بنك ناصر الاجتماعي.

(مبادرة رئيس الجمهورية) التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك بالرابط والخطوات.. نسبة الخصم والسلع المتوفرة

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