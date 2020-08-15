تسجيل 119 وفاة وأكثر من 5000 إصابة بكورونا بروسيا

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 5061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 5065 إصابة في اليوم السابق.

 

وفي تقرير لغرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، أكدت أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء أوكروغ نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد).

 

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.7% من المرضى الجدد.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال اليوم الأخير 119 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 114 وفاة في اليوم السابق).

 

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.6% وأصبح 917884، منها 15617 حالة وفاة و172856 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بواقع 1505 حالات نشطة مقارنة مع يوم أمس).

 

وتماثل 6447 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 729411 شخصا.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 32.2 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، 318 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 229 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

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