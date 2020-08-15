هتك عرض وقتل عمد وسرقة.. جنايات المنيا تقضي بالمشدد على 3 متهمين

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أحمد أحمد مسعد المليجي بمعاقبة جمال مرزوق عيد حامد بالسجن المشدد 15 عاما وغيابية لكل من: أحمد سعد نجيب محمد » وطارق عمر مرزوق عيد» بالسجن 15 عاما ومصادرة السلاح الناري والسيارة رقم ن ه ج ٤۳۸۷ مصر» المضبوطين وألزمت المحكوم عليهم المصاريف الجنائية.



تعود أحداث الواقعة في يوم ۲۰۱۹-۱۰-۳۱ إثر قيام المتهمين جمال مرزوق عيد حامد وشهرته حصاوي، وأحمد سعد نجيب محمد » وشهرته مشرط، وطارق عمر مرزوق وشهرته زرقة.



مقمين مركز المنيا ومتهم رابع مجهول بخطف المجني عليهما «وفاء»، وشقيقها «ربيع» سفح داخل سيارة رقم ن ه - ج -٤۳۸۷ مصر بالإكراه تحت تهديد السلاح واقتادوهما عنوة إلى إحدى الزراعات الكائنة بمركز المنيا واحتجازهما بدون وجه حق وتعذيبهم واصاباتهما بانحاء متفرقة بالجسم وهتك عرض المجنى عليها وإكراها تحت تهديد السلاح بالتوقيع

والبصمة على دفتر ايصالات أمانة على بياض وسرقة

مشغولات ذهبية ومنقولات بالإكراه.



حيث شرعا المتهمان الأول والثاني في قتل «محمد» نجل

المجنى عليها الأولى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على الانتقام من أهلية شقيقه "وافر" إثر تأخره في دفع مبالغ مالية مستحقة عليه للمتهم الأول نظير تعاملات تجارية ومالية بينهما فحاولا خطف شقيقه وعندما قاوم فأطلق النيران عليه واصابة في قدميه وخطف والدته.





ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهم خطف واحتجاز مواطنين بدون وجه حق والتوقيع على ايصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح وشروع المتهمين الأول والثالث في القتل العمد وحيازة المتهم الأول سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإرهاب المواطنين إثر إطلاق أعيرة نارية بمدينة المنيا.



أكدت تحريات النقيب محمد عبد اللاه محمد معاون مباحث قسم المنيا الواقعة وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود وأضاف أن تحرياته السرية دلت على وجود علاقة آثمة بين زوجة المتهم الأول والمدعو "وافر"، نجل المجنى عليهما وفاء وشقيق المجنى عليه محمد وابن شقيقه المجنى عليه ربيع» وأن المتهم الأول أراد الانتقام منه وإلحاق الأذى بأهله، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم