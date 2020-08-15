عمر كمال يتعاون مع جوهرة في عمل فني جديد

Advertisements

شارك النجم عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو جمعه بالراقصة جوهرة حيث أعلن تعاونهما معها في عمل فني خلال الفترة المقبلة.



وظهر عمر كمال بالفيديو برفقة جوهرة وهي ترقص علي الأغنية الجديدة وعلق قائلاً: "الجديد مع جوهرة وسامر أحمد قريبًا".



ومن كلمات الأغنية

غمازاتك حلوة موت وخدودك زي التوت مضروب علي زبادي.. تمك عسل منقوط .. علي القلب علي طول بيفوت.. يا أحلي من حياتي.. ملكتيني في ثانيتين.. لغبطيني نسيت أنا مين مصري ولا لبناني.. شو عملتي فيا جنينتيني .. شقلبتي حالي وسنيني .. أسرتيني هبلتيني.. ومعفرتا قلبي وعيني عقلي طار.. يا جامدة نار.. ليل نهار بفكر فيكي .



يشار إلى أن عمر كمال، أحيا حفلاً أمش غنائيًا ضمن حفلات الصيف، في إحدى قرى الساحل الشمالى ، وقدم عمر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها "بنت الجيران"و"عود البطل"و"الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى".



وفي سياق آخر يستعد المطرب عمر كمال لطرح أحدث أغانية "هنعمل لغباطيطا"، والتي تجمعه ب حسن شاكوش، والتي كان من المقرر طرحها، مساء أمس، الخميس، ولكن تم تأجيلها لحين أخر.



وانتهى عمر، من تسجيل دويتو غنائى مع أورتيجا بعنوان"صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، ومن المقرر يطرح الدويتو خلال الأسبوع المقبل.

