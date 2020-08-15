ننشر تفاصيل معاينة النيابة لعقار قصر النيل المنهار.. وإخلاء 3 عقارات مجاورة

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:03 م
العقار المنهار
العقار المنهار
داليا عادل
طالبت نيابة قصر النيل الجزئية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أثار العقار المنهار صباح يوم السبت بمنطقة قصر النيل، مما أسفر عن إصابة 10 شخصا وأنقاذ أثنين لتحديد سبب الانهيار وأسبابه وإرسال تقرير وافى به.

كما قررت النيابة استدعاء ملاكه والقاطنين به لسماع أقوالهم في الواقعة، واخلاء ثلاثة عقارات مجاورة تمهيدًا لفحصها وبيان إذا ما كانت تأثرت سلامة المباني من الانهيار من عدمه.

كما قررت النيابة ندب الأدلة الجنائية؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وتبين من المعاينة المبدئية أن العقار رقم 50 بشارع قصر النيل أصيب بانهيار جزئي في أحد جوانبه، مما أسفر عن إصابة عدد من المارة وتم إسعافهم في الطريق، بينما تم نقل اثنين إلى مستشفى أحمد ماهر دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة عن أن العقار يقع على مساحة 1500 متر، مكون من 5 طوابق أحدها أرضي وبه شركات خدمات وصرافة ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، وتم الدفع بسلالم هيدروليكية؛ لإنقاذ العالقين في العقار.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات بشارع قصر النيل، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين

انهيار بأحد العقارات، وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث وقوات الحماية المدنية.

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نائية بمنطقة قصر النيل اخلاء العقارات

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