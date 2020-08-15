حكيم يغازل جمهوره بصورة من أمام البحر

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غازل المطرب حكيم جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر حكيم بالصورة من أمام البحر وعلق قائلاً : صباح الفل.



يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.



وفي سياق آخر، طرح حكيم مؤخرًا أغنية "قلبي يا ناس" وهي من كلمات عصام حجاج، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.

