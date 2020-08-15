وصول جثمان شويكار إلى مثواه الأخير بمقابر الواحات

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وصلت جثمان الفنانة شويكار إلى مثواها الآخيرمنذ قليل، وتم دفنها بمقابر العائلة بالواحات بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عائلتها وباقة من نجوم الفن.



يذكر أن الفنانة شويكار عن عالمنا ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عامًا داخل أحد مستشفيات المهندسين، وتعرضت شويكار قبل عدة أشهر لأزمة صحية نتيجة معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها تعرضت لشائعات عديدة منها اصتبتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة.



يُشار أن آخر أعمال شويكار الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني لعام2012 من خلال "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، وهو من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.