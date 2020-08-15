الخشت لطلاب الثانوية البريطانية iG: لا تيأسوا فأنتم متميزون والحياة مليئة بالعقبات

استنكر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، معايير التقويم التي اتبعتها كامبريدج في الثانوية البريطانية iG، مؤكدا أن معايير التقويم غير عادلة.





وقال على حسابه على "الفيس بوك" : "طريقة كامبريدج أعطت فرصة لأباطرة الدروس الخصوصة لتصفية حساباتهم على حساب الطلاب، وسياسة كامبريدج في تقييم الطلاب غير عادلة وتتعارض مع التقاليد البريطانية التي تمتاز بالعدالة والانصاف.. ولكن هذه المؤسسة تحبط جهود الطلبة المضنية، وعلى كامبريدج أن ترجع نفسها أكثر من مرة وعلى الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كامبريدج".





وعبر الدكتور الخشت عن استيائه من سياسة كيمبردج غير العادلة والتي أطاحت بجهود طلاب الثانوية البريطانية iGCSE وخالفت التقاليد البريطانية في التعليم المعروف عنها الإنصاف، حيث خالفت المعايير التي أعلنتها سابقا في التقويم والتي تعتمد على تقديم الأدلة Evidences على مستوى الطالب، والمتمثلة في التكليفات Assignments، والامتحانات القصيرة quizzes، وامتحانات المحاكاة mocks، لكنها لم تأخذ الأدلة من معظم المدارس، رغم انها المعيار العادل، واعتمدت على معايير غير عادلة وتخالف كل ما أعلنته المدارس وما اخبر به المدرسون الطلاب.





وكتب الدكتور محمد الخشت، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة موجهة إلى طلاب الثانوية البريطانية iGCSE حيث قال لهم: نحبكم ونحب كفاحكم واستقامتكم وجهودكم الرائعة ليل نهار في تحصيل العلم من أجل مستقبل مشرق لكم ولبلدكم، وسوف تظلون من أفضل أنواع الطلاب.





وأكد الدكتور الخشت على طلاب الثانوية البريطانية iGCSE، أنه مهما حدث لا تيأسوا ولا تحبطوا من الظلم والتعسف؛ فأنتم متميزون، والحياة مليئة بالعقبات، وكل عقبة تستطيع تخطيها سوف تقويك وتجعلك أفضل.



