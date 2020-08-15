الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، بعيد انتقال سيدتنا مريم العذراء إلى السماء بالنفس والجسد.



بدأ الاحتفال بهذا العيد فـى الشرق منذ القرن الخامس الـميلادي.



فبعد صعود السيد المسيح أرسل الى أمة مريم العذراء ملاكًا يحمل اليها خبر انتقالها، فطلبت أن يجتمع اليها الرسل



فأمر السيد المسيح أن يجتمع الرسل من كل أنحاء العالم حيث كانوا متفرقين يكرزون بالأنجيل.



وبمعجزة إلهية وجدوا جميعًا فى لحظة أمام السيدة العذراء فيما عدا توما الرسول الذى كان يكرز فى الهند



و كان عدم حضوره الى الجثمانية لحكمة إلهية



فرحت العذراء قالت لهم أنة قد حان زمان إنتقالها.



و بعدما عزَتهم وودَعتهم حضر إليها إبنها وسيدها يسوع المسيح مع حشد من الملائكة القديسين فأسلمت روحها الطاهرة بين يديه المقدستين ورفعها الرسل ووضعوها فى التابوت وهم يرتلون والملائكة أيضًا غير المنظورين يرتلون معهم.



ولمدة ثلاثة أيام ظل الملائكة يرتلون حولها.



كانت تعَطر المكان حتى أن التلاميذ لم يتركوا



المكان إلا بعد إنقطاع صوت التسابيح ورائحة البخور أيضًا



وكانت مشيئة الرب أن يرفع الجسد الطاهر الى السماء محمولًا بواسطة الملائكة



كان القديس توما في الهند، وكما قلنا لحكمة إلهية – لم يحضر إنتقال السيدة العذراء من أرضنا الفانية – ولكن سحابة حملتة لملاقاة جسد القديسة مريم فى الهواء. وسمع أحد الملائكة يقول له “تقدم وتبَارك من جسد كليٍة الطهر، ففعل كما أمرة الملاك”



ثم أرتفع الجسد الى السماء ثم أعادتة السحابة الى الهند.



فكَــر القديس توما أن يذهب الى أورشليم لمقابلة باقى الرسل



فأعلمه الرسل بنياحة السيدة العذراء



فطلب منهم أن يرى بنفسه الجسد قائلا: “إنه توما الذى لم يؤمن بقيامة السيد المسيح إلا بعد أن وضع يدية فى آثار المسامير”



فلَما رجعوا معه وكشفوا التابوت لم يجدوا إلا الأكفان فحزنوا جدا، ظانين أن اليهود قد جائوا وسرقوه، فطمأنهم توما وقال لهم “بل رأيت جسد العذراء الطاهرة محمولًا بين أيدى الملائكة”



فعرفوا منه أن ما رآه القديس توما الرسول يوافق نهاية اليوم الثالث اذ إنقطعت فيه التسابيح ورائحة البخور



فقرروا جميعا أن يصوموا



وأستمر الصيام لمدة أسبوعين وهو الصوم المعروف بصوم العذراء



رافعين الصلاة والطلبات للرب يسوع أن يمنحهم بركة مشاهدة هذا الصعود لجسدها إلى السماء



فحقق الرب طلبتهم، وأعلمهم أن الجسد محفوظ تحت شجرة الحياة فى الفردوس



لأن الجسد الذى حمل الله الكلمة تسعة أشهر وأخذ جسده أي ناسوته من جسدها لا يجب أن يبقى فى التراب ويتحلل ويكون عرضة للفساد.



ولقد ظهر من القبر الذي كانت قد وضعت فيه عجائب كثيرة ذاع خبرها، مما أذهل اليهود الذين إجتمعوا وقرروا حرق الجسد الطاهر



فلما فتحوا القبر لم يجدوا فيه إلا بخورًا عطرًا يتصاعد منه، فآمن جمع غفير منهم وأنصرف مشايخهم خائبين.. ولقد أعلن البابا بيوس الثاني عشر في الاول من شهر نوفمبر عام 1950م، في رسالته البابوية. " إن والدة الإله المنزهة عن كل عيب مريم الدائمة البتولية، بعد أن أنهت مجرى حياتها الأرضية رفعت بجسدها ونفسها إلى المجد السماوي ". فلتكن صلاتها وشفاعتها معنا دائما.