ضبط أدوية جنسية مهربة في حملة على صيدليات ببني سويف

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في إطار اهتمام مديرية الصحة بني سويف بضبط السوق الدوائي وعمل حملات مكثفه على الصيدليات ومخازن الأدوية كلف الدكتور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتوره دعاء رمضان مديرة إدارة الصيدلة والدكتور عبد الرحمن صابر مدير التفتيش الصيدلي بعمل حملات تفتيشية ومتابعة ل٣٥ صيدليه بقرى ومراكز الفشن وبني سويف واهناسيا وكذلك عدد ١٠ مخازن للادوية للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية وعدم المضاربة في أسعارها أو احتكارها والتاكد من مستوى الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.



ونتج عن هذه الحملات ضبط ألبان مدعمة محظور تداولها وأدوية جنسيه مهربة وادوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري وأدوية خاصه بالتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية هذا وقد تم تحريز المضبوطات تحت تصرف النيابه وعمل محاضر بالوقائع.



شارك في الحملات فريق التفتيش الصيدلي بالمديريه د. عامر الريدي د. ايمن جبر ود. جورج اسكندر ود. أمير مكرم ود. مصطفي محمد ود. ساميه ابو الخير ود. عمرو عبد اللطيف.