المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهم بترويج الهيروين والترمادول بالسيدة زينب
السبت 15/أغسطس/2020 - 12:46 م
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "أحمد.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمنطقة السيدة زينب.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.م"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وحيازة أقراص الترمادول المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه قام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على لفافات مخدر الهيروين، وعدد من أقراص مخدر الترمادول، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من تحصلات تجارته.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.م"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وحيازة أقراص الترمادول المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه قام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على لفافات مخدر الهيروين، وعدد من أقراص مخدر الترمادول، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من تحصلات تجارته.