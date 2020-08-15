المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهم بترويج الهيروين والترمادول بالسيدة زينب

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:46 م
متهم
متهم
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "أحمد.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمنطقة السيدة زينب.


صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.م"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وحيازة أقراص الترمادول المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.


وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه قام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على لفافات مخدر الهيروين، وعدد من أقراص مخدر الترمادول، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من تحصلات تجارته.

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