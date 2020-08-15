الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.





وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.



