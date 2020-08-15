الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية. 

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

وتؤكد الوزارة على إستمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الجوازات تواصل تقديم التسهيلات لمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ذوي الاحتياجات الخاصة بوابة الفجر الفجر الجوازات

أخبار تهمك

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ 35 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير)

منذ ساعة و نصف

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ 36 دقيقة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الجوازات والهجرة تواصل تسهيل وتيسير إجراءات المواطنين الراغبين في السفر

الجوازات والهجرة يسهلان إجراءات الخدمات والمستندات الشرطية

الجوازات والهجرة تواصل تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين

"الجوازات" تواصل تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين

"الجوازات" تواصل تسهيلاتها لكبار السن وذوي الإعاقة

"الجوازات" تواصل التيسير على كبار السن وذوي الإعاقة والمرضى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

08:42 ص

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

01:00 م

بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير)

12:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان