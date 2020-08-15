الحبس سنة لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:44 م
متهم
متهم
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى، بمعاقبة المتهم "م.ع" بالحبس سنة، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة السيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهم "م.ع"، وأخر تهمة ضرب المجنى عليه " ب.ا" مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إيذائه، وقصده بمكان تواجده ثم انقض عليه بضربات متتالية باستخدام "كذالك" محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى نتج عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهى إعاقة فى الركبة اليمنى،وإعاقة بمفصل الركبة اليمنى ما تعد عاهة مستديمة بحوالى 65% وفقًا لتقرير الطب الشرعى.

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