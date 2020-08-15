الحبس سنة لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب

الحبس سنة لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب
السبت 15/أغسطس/2020 - 12:44 م
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى، بمعاقبة المتهم "م.ع" بالحبس سنة، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة السيدة زينب.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
وأسندت النيابة للمتهم "م.ع"، وأخر تهمة ضرب المجنى عليه " ب.ا" مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إيذائه، وقصده بمكان تواجده ثم انقض عليه بضربات متتالية باستخدام "كذالك" محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى نتج عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهى إعاقة فى الركبة اليمنى،وإعاقة بمفصل الركبة اليمنى ما تعد عاهة مستديمة بحوالى 65% وفقًا لتقرير الطب الشرعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
وأسندت النيابة للمتهم "م.ع"، وأخر تهمة ضرب المجنى عليه " ب.ا" مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إيذائه، وقصده بمكان تواجده ثم انقض عليه بضربات متتالية باستخدام "كذالك" محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى نتج عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهى إعاقة فى الركبة اليمنى،وإعاقة بمفصل الركبة اليمنى ما تعد عاهة مستديمة بحوالى 65% وفقًا لتقرير الطب الشرعى.