الأوليمبية الدولية تنفي تكريم حكم القوس والسهم وتطالب نظيرتها المصرية بالتحقيق معه

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
نفت اللجنة الأوليمبية الدولية قيام الألماني توماس باخ رئيس مجلس الإدارة تكريم الحكم المصري أحمد رشدي لاختياره أفضل حكم في بطولة العالم للقوس والسهم التي أقيمت بمدينة هيرتوجنبوس الهولندية العام الماضي.


وقد زعم رشدي هذا على غير الحقيقة، كما نفي الاتحاد الدولي للقوس والسهم وجود ما يسمى بأحسن حكم لأنه لا يوجد تصنيف للحكام الدوليين، ولذلك فإن أي ادعاءات تزعم بأن رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية على دراية بهذا التصنيف أو يعلق عليه تعد كاذبة ولا أساس لها من الصحة.


جاء هذا في الخطاب الذي أرسلته الأوليمبية الدولية للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصري، والذي  جاء فيه أيضاً ان الصورة التي تداولها رشدي بصحبة باخ، كانت عبارة عن صورة شخصية استغلها الحكم كذبا بأن توماس كرمه بحصوله على لقب أحسن حكم في البطولة على غير الحقيقة.



وطالبت الأوليمبية الدولية من نظيرتها المصرية إجراء تحقيقات موسعة مع الحكم واخطارها بنتيجة التحقيقات لتوقيع عقوبة عليه والتي تصل إلى حد الشطب من سجلات الاتحادين الدولي والمصري، يذكر أن اللجنة الأوليمبية المصرية قد سبق لها وان عاقبت أحمد رشدي بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ٣٠ الف جنيه لارتكابه تجاوزات في حق مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم والذي قام بدوره برفع شكوى للجنة الأوليمبية المصرية التي أصدرت عقوبتها سالفة الذكر.

أخبار تهمك

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ 38 دقيقة

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 14 ساعة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ حوالي 7 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

08:42 ص

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

01:00 م

بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير)

12:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان