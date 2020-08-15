محمد أنور يروج لمسلسله الجديد "إسعاف يونس"

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بهذه الصورة يروج لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "اسعاف يونس"، وكتب قائلاً: "توكلنا على الله وربنا يكرمنا يارب، اسعاف يونس".

يشار أن آخر أعمال أنور مسلسل "إسعاف يونس" تدور أحداثة في إطار دراما كوميدي، ومن بطولته محمد أنور بالأضافى إلى ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة سينرجي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة "watch it" خلال الموسم الشتوي.

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