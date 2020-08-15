«فايلر» يجتمع مع «عبدالحفيظ»

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.


وتأتي جلسة فايلر مع مدير الكرة، ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص  رينيه فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة، وذلك في ختام المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 
وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.

 
ويستعد الأهلي بشكل مكثف لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري العام.


وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادا للمباراة وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

أخبار تهمك

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير)

منذ ساعة و نصف

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ 34 دقيقة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

08:42 ص

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير)

12:06 م

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان