قتلى وجرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في سوريا

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:38 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، بمقتل شخص وجرح آخرون جراء انفجار دراجة نارية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في سوريا.

 

وبحسب مصادر سورية، وقع الانفجار أمام أحد الأفران في المدينة، أسفر أيضا عن إصابة 5 أشخاص جراح بعضهم خطرة.

 

ولم ترد أي معلومات حول الجهة التي تقف خلف الانفجار.

 

وتشهد المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا انفجارات متكررة بالدراجات والسيارات المفخخة.

 

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاقه النار باتجاه خلية على الحدود السورية، وأصاب عناصرها.

 

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته أحبطت قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، لافتا إلى أنه يعتبر النظام السوري "مسؤولًا عن كل عمل ينطلق من أراضيه ولن يسمح بالمساس بسيادة دولة إسرائيل".

 

وأشار إلى أن قوة خاصة، نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان المحتل بالقرب من موقع عسكري خلية تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي، حيث قامت القوة إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ أشخاص وأصابتهم. مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات بين صفوفه.

 

وشدد على أن قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات.

 

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