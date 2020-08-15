مران استشفائي للمشاركين في مباراة الإنتاج تقسيمة قوية للغائبين

خاضوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.









وخاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الإنتاج الحربي، تدريبات استشفائية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.









ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.









وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادا للمباراة وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.





وحرص رينيه فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة، وذلك في ختام المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.









وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.









ويستعد الأهلي بشكل مكثف لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري العام.









وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادا للمباراة وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.