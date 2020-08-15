مران استشفائي للمشاركين في مباراة الإنتاج تقسيمة قوية للغائبين

مران استشفائي للمشاركين في مباراة الإنتاج تقسيمة قوية للغائبين
السبت 15/أغسطس/2020 - 12:08 م
علي نبوي
خاضوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.
وخاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الإنتاج الحربي، تدريبات استشفائية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادا للمباراة وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
وحرص رينيه فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة، وذلك في ختام المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.
ويستعد الأهلي بشكل مكثف لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري العام.
وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادا للمباراة وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.