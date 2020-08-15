«فايلر» يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.


وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربي والتركيز في المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.


وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.

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