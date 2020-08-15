شاهد.. لحظة خروج جثمان شويكار من مستشفى الصفا

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
غادر منذ قليل، جثمان الفنانة شويكار من مستشفى الصفا بالمهندسين، وسط حضور ابنتها وعدد من أقاربها ونجوم الفن، وذلك لكي يتم دفنها بمقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر، وكان من بين الحاضرين الفنانة نهال عنبر، دلال عبد العزيز، وميرفت أمين، والفنان منير مكرم، بالإضافة إلى محمد فؤاد المهندس.

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عامًا داخل أحد مستشفيات المهندسين، وتعرضت شويكار قبل عدة أشهر لأزمة صحية نتيجة معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها تعرضت لشائعات عديدة منها اصتبتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة.

يُشار أن آخر أعمال شويكار الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني لعام2012 من خلال "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، وهو من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.

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