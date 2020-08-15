محمد فؤاد المهندس ينهار من البكاء حزنًا على شويكار

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حرص محمد فؤاد المهندس على التوجه للمستشفى التي يرقد فيها جثمان الفنانة الراحلة شويكار، بمجرد وصوله لهناك انهار من البكاء حزنًا عليها، وكن المقرر تشييع جثمانها بعد قليل من منطقة المهندسين، لدفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



كما حرص أيضًا كل من الفنانة ميرفت أمين، الفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبد العزيز وابنة شويكار، وعدد كبير من أفراد أسرتها، على التواجد بالمستشفى لتوديعها، ولمرافقتها لمثواه الآخير.





ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عامًا داخل أحد مستشفيات المهندسين، وتعرضت شويكار قبل عدة أشهر لأزمة صحية نتيجة معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها تعرضت لشائعات عديدة منها اصتبتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة.



يُشار أن آخر أعمال شويكار الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني لعام2012 من خلال "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، وهو من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.