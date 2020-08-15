اعرف الآن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:35 ص
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

اعرف الآن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

يبحث الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية عن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، وذلك من خلال مواقع البحث العالمية مثل جوجل، ونوفر لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية.

وكشف وكيل الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، أنه تقرر فتح باب التظلمات على الثانوية الأزهرية يوم الأحد 16 أغسطس ولمدة شهر كامل تنتهى فى 15 سبتمبر.

كان قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمى، الأدبى، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019- 2020.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020
- يتجه الطالب للإدارة التعليمية لتسجيل الاسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 ظهرًا.

- يسدد الطالب 100 جنيه رسوما عن كل مادة.

- يتسلم الطالب إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

- يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية عبر بوابة الأزهر من هنا

- يراجع الطالب الموقع كل فترة للاطلاع على الموعد لرؤية ورقة الإجابة.

- في اليوم المحدد للرؤية؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحابه الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.

- يدون الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة وتسليمها للإدارة التعليمية حتى يتم فحصها.

- تقوم الإدارة التعليمية بفحص ورقة الإجابة ومراجعتها وطبعها بطريقة "سكانر" ليطّلع الطالب عليها عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة موقفه من التظلم.

- تظهر نتيجة الطعن على التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة، ويحق للطالب الذي حصل على درجات إضافية بعد الطعون الذهاب إلى الإدارة العامة للامتحانات، واسترداد رسوم التظلم.

جدير بالذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى (بنين 50602) و(فتيات 34633) بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى (بنين 25127) و(فتيات 18029) بإجمالى 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.

اعرف الآن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

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