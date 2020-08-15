جوارديولا يستهدف صفقة مفاجئة من توتنهام

أبدي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رغبة قوية في التعاقد مع هاري وينكس نجم فريق توتنهام من أجل تدعيم خط وسط السيتي في الميركاتو الصيفي الجاري .





وأشارت صحيفة " ديلي ميل " إلى أن اللاعب صاحب الـ 24 عام يرغب في مغادرة السبيرز الموسم المقبل، خاصة بعد تعاقد الفريق اللندني مع بيير إميل هوغبيرج لاعب ساوثهامبتون .





وجدد وينكس تعاقده الموسم الماضي مع فريق توتنهام خمس سنوات، في وجود الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن تعاقد الفريق مع البرتغالي جوزيه مورينيو جعل مستقبل الانجليزي الشاب في محل شك .





ولن يتخلي السبيرز عن خدمات لاعبه بمبلغ أقل من 40 مليون يورو، وسط رغبه كبيرة جدًا من جوارديولا في جلبه الى ملعب الاتحاد .





يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن مسبقًا عن رحيل لاعبه ديفيد سيلفا الإسباني الذي يقترب بشدة من الانتقال إلى صفوف لاتسيو الإيطالي .



