المتحف الكبير: انتهاء 96% من الأعمال.. والافتتاح العام المقبل (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف المهندس عماد فايز، مدير تطوير مشروع المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، تفاصيل أعمال التطوير في المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، موضحًا أن المنطقة بين المتحف المصري الجديد والأهرامات حوالي 2 كيلو و200 متر، وهذه المنطقة يُعاد تطويرها بالكامل وسيكون بها ممشى سياحي.

وقال "فايز"، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم السبت إن المتحف المصري الكبير به مناطق تعليمية وترفيهية، وبه دارسين، وسيتضمن مولات وفنادق، لتكون منطقة جاذبة للعالم، فضلا عن وجود منطقة انتظار للسيارات والباصات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين والدارسين.

وأضاف أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، وتطوير طريق الفيوم وإعادة مسار طريق الإسكندرية، موضحا أنه تم تطوير الطرق المحيطة للمتحف، منها إعادة مسار طريق الإسكندرية، وتطوير طريق الفيوم، وإنشاء نفق جديد،

وذكر أن الممشى سيكون من أروع الأماكن لأنه يبدأ من ميدان المسلة المعلقة حتى يصل إلى الأهرامات، وهناك تخطيط لتنفيذ تلفريك، وأيضًا وصول مترو الأنفاق إليها.

وأوضح مدير تطوير مشروع المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 96% من أعمال مشروع المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الافتتاح سيكون العام المقبل.

وفي سياق منفصل، وصلت القطع الأثرية الخاصة بمعرض "ملوك الشمس"، أمس الجمعة، إلى المتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ؛ تمهيدا لافتتاح المعرض آخر أغسطس الجاري.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريحات صحفية، إلى أن المعرض سيستمر لمدة ستة أشهر، حتى فبراير 2021، حيث يعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة "أبو صير" الأثرية.

وأوضح أن من بين تلك القطع رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة؛ منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافه إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

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