الطالع الفلكي السّبت 15/8/2020..صُدفَة لَطِيفَة!

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:27 ص
الطالع الفلكي السّبت 15/8/2020
الطالع الفلكي السّبت 15/8/2020
أحمد يسرى

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: الشّمس فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.
**هنديّاً: الشّمس فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.
**عَرَبِيّاً: الشمس فى النّثْرَة من 11 أغسطس - 23 أغسطس.

اليوم 9 مِسْرى قبطى ، 15 آب رُومى ، 25 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -إنتى من مواليد بُرج إيه؟ (الأسد) - صُدفَة غريبة ، البُرج
بتاعى.( رُشدى أباظة من فيلم أذكياء لكن أغبياء-1980)

*القمر فى السّرطان &quot;غربيّاً&quot;
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست
بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على
الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست
الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى
تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة &quot;مُخيّرين&quot; وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة الرّاحلة هدى سلطان رَحِمَهَا الله مولودة برج الأسد
ويصادف أن زوجها الفنان فريد شوقى هو أيضاً من مواليد برج الأسد ، إحتفالاً
بذكراها فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم هدى سلطان مع التنبيه
أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة
رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.

(قوة عقلية)،(مبادئ راقية)،(لمعان شديد)،(يعتمر تاجاً)،(جريب فروت)،(حاكم
الشقراوات)،(ضوء أبيض)،(إنبلاج الفجر)،(أمومة)،(كاحل مكسور).

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: كاء على الجروح العاطفية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها،إضحك للدّنيا تِضْحَكْلَكْ.

برج الثور: رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.

برج الجوزاء: تنشيط الذاكرة بألبوم الصور يعنى التواصل بزميل الجامعة والأقارب ولو هاتفياً ، إصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أو زيارة الطبيب.

برج السّرطان: رغبتك مُرتفعة لأداء أعمال الخير والتصدّق على الفقراء، هذا يشمل أسرتك والتى تحتاجك ، الأقربون أولى بمعروفك.

برج الأسد: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.

برج العذراء: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.

برج الميزان: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.

برج العقرب: إن عثرت على من تظنّه شريك العمر فعليك بالخط المُستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب ، إن كنت مُتزوّجاً فابتعد عن إثارة المشاكل أو إستجلاب
النّكد.

برج القوس: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.

برج الجدى: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.

برج الدّلو: عليك التوفيق بين رضا ست الحبايب/والدتك ، وست الحلوين/زوجتك أو خطيبتك ، أوعدم طغيان خدماتك لفرد من أسرتك على خدماتك لشخص آخَر.

برج الحوت: الترتيب والنظام والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.

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