رئيسة مدينة سفاجا تهيب بالمواطنين التوجه لسداد قيمة إثبات جدية التصالح

قامت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، بفتح أبواب المجمع النموذجي بالوحدة المحلية لتلقي توريد أثبات جديدة التصالح في مخالفات البناء.









وأهابت رئيسة المدينة بأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح والتقدم للتصالح لمن لم يتقدم حتى الآن وذلك فى موعد غايته نهاية الشهر الجاري.





وأوضحت "المغربي" إن ذلك يأتى فى ظل التسهيلات والمزايا التى تقدمها الدولة خلال هذه الفترة ومنها الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.





مؤكدة أنه تم فتح باب السداد لأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء اليوم المتقدمين بالفعل، مطالبة بسرعة سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح.





وأضافت "رئيس المدينة" أن ذلك يأتى تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء فقد تمت الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.





وأشارت" المغربي" إلى أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقًا لمكان المخالفة وتم مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية والكتاب الدورى من الأمانة لمجلس الوزراء بتحديد قيمة مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية ومخالفات الردود، وأيضًا مخالفة الزيادة فى مسطح غرف السطح، بالإضافة إلى مخالفة بناء السطح بالكامل وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به، فضلًا عن مخالفات البناء بدون ترخيص.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.



