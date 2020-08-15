الثانية ظهرًا..موعد طرح ألبوم جنات "أنا في انتظارك" عبر"Deezer"

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قامت شركة روتانا للصوتيات، بالترويج لألبوم جنات الجديد الذي يحمل عنوان "أنا في انتظارك"، حيث يبقى له ساعات قليلة ويتم طرحه عبر تطبيقات الأغاني المختلفة.



نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، برومو الألبوم، وعلقت عليه:"جاهزين، باقي ساعاتان على ألبوم الفنانة جنات، بعنوان أنا في انتظارك، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية".



وتتعاون جنات في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم بلال سرور، عزيز الشافعي، أمير طعيمه، شادي نور، تامر حسين، رامي جمال، وليد سعد.



وفي سياق آخر، تستعد المطربة جنات، لطرح ألبومها الجديد، وذلك يوم 15 أغسطس الجاري، عبر قناة "روتانا" على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".



والجدير بالذكر أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية " أبطال بلدنا" بالإشتراك مع محمد عدوية، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.