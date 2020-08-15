خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط.. العالم يشيد بالإمارات في خيار السلام

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:21 ص
بن زايد
بن زايد
وكالات

أشادت دول العالم، بدولة الإمارات، بعد معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، حيث جرى التأكيد خلال هذه المواقف على أن المعاهدة خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط وتقليل عدد النزاعات المشتعلة في المنطقة.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بأنها عظيمة، والعالم كله يرحب بها.إلى ذلك.

 

و قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ترحب بمعاهدة السلام، وإنها خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط ولحظة طيبة للعالم وأمنه.

 

كما قال الناطق باسم الخارجية كريستيان جيمس، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، إن هذا الاتفاق «سيطلق الإمكانيات لكل الدول المجاورة في المنطقة».

 

وتابع: «أمريكا تؤيد منذ وقت طويل إقامة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، لأن ذلك سيمهد الطريق أمام الازدهار وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي». وأردف قائلاً: «إقامة العلاقات مهمة جداً في تحسين الوضع الحالي. لا يجب أن نبقى مركونين في الماضي، يجب أن نتطلع للمستقبل».

 

في السياق، قالت متحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، إن «الأنباء الواردة من دولة الإمارات وإسرائيل ممتازة ونشيد بها، وإن العلاقات هي لصالح البلدين والاستقرار الإقليمي».

 

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الكلمات المفتاحية

معاهدة السلام الامارات الإمارات وإسرائيل

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