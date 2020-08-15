رينجرز يعلن وفاة مدافعه السابق توم فورسايث

أعلن نادي جلاسجو رينجرز المنافس في دوري اسكتلندا الممتاز لكرة القدم ليل الجمعة أن مدافعه الاسكتلندي الأسبق توم فورسايث توفي عن 71 عاما.





وكان فورسايث الملقب باسم «الفك المفترس» انضم إلى رينجرز قادما من مذرويل في 1972 وتألق سريعا في صفوف فريقه الجديد محرزا هدف الفوز في شباك المنافس الأكبر سيلتيك في نهائي كأس اسكتلندا.





ولعب فورسايث 326 مباراة مع رينجرز خلال عشرة أعوام وفاز خلال هذه الفترة بلقب الدوري المحلي الممتاز ثلاث مرات وبكأس اسكتلندا أربع مرات.





وقال رينجرز عبر تويتر:" الكل هنا حزين بعد ورود خبر وفاة لاعبنا السابق توم فورسايث هذا المساء، أحر التعازي لكل أفراد أسرته في هذا الوقت الصعب".





ولعب فورسايث 22 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا وشارك في نهائيات كأس العالم في 1978 قبل اعتزال اللعب والتحول إلى مجال التدريب.



