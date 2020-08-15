ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:01 م
ترتيب هدافي الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري
محمد جمال
يستضيف اليوم نادى الزمالك نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان النادى الأهلى قد تعادل بالأمس أمام فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق.

ترتيب هدافي الدوري المصري:

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 16 هدف
محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف
سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 8 أهداف
وليد سليمان لاعب النادى الأهلى 6 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف
حسين الشحات لاعب الأهلي 5 أهداف
محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف
مصطفي محمد لاعب الزمالك 5 أهداف
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف
محمد سمير لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

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