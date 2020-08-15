انتقادات حادة لندى بسيوني بسبب نعي الفنان الراحل سناء شافع

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تعرضت الفنانة ندى بسيوني لهجومًا من قبل بعض متابعيها، بسبب عدم نعيها للفنان الراحل سناء شافع عبر حسابها الشخصي على موقع "انسجرام"، كما فعلت مع للفنان الراحل سمير الاسكندراني، والفنانة الراحلة شويكار، واكتفت بنعيه عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث وجهت لها واحدة من متابعيها انتقادًا حادًا قالت فيه:" وليه أبو بنتك زوجك السابق وأستاذك الأستاذ سناء شافع مقدمتيش له التعازي وتنعيه، أظن عيب أوي"، لترد عليها الفنانة ندى بسيوني قائلة :"أنا أول واحدة نزلت تعزية في فيسبوك وتويتر، وادخلي حضرتك على المواقع نزلت تعزيتي، برغم انفصالي عنه من سنين طويلة منذ كنت طالبة، ياريت لا نتتقد وخلاص وبدون التأكد، أنا بعزي كل الناس لإن العزاء واجب".



وتوفي الفنان سناء شافع يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض.





والجدير بالذكر أن الفنان سناء شافع شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.



