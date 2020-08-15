"محلية البرلمان" تحسم جدل من يدفع التصالح للمباني المخالفة (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مقدم طلب التصالح على مبنى أو وحدة مخالفة هو من يسدد الرسوم، موضحا أن مقدم الطلب قد يكون صاحب العقار الأصلي، أو صاحب الوحدة، أو اتحاد الملاك.

وأشار "الفيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه بمجرد التقدم بطلب تصالح على أي عقار أو وحدة مخالفة، يتم على الفور إيقاف كل إجراءات الصادرة بحق الوحدة المخالفة، موضحا أن القانون يتعامل مع المنشأت المخالفة وليس مع أشخاص.

وأضاف أن قانون التصالح ليس له شأن بالأوراق المزورة، متابعا: "شخص اشترى شقة بتحويشة عمره ومخالفة يروح يقدم طلب التصالح عشان يحميها"، منوها بأن سعر التصالح على متر يبدأ من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه وذلك باختلاف المكان.

وأعلنت محافظة الجيزة أن اليوم السبت 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.

كانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، وإنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان "مالك الشقة - اتحاد شاغلين..." تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التصالح فى البناء البرلمان أخبار مصر إجراءات التصالح

أخبار تهمك

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعة

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ حوالي 6 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

خبير لوائح يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي إفريقياً

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس اسكان النواب يطالب بسرعة تشكيل لجان التصالح فى مخالفات البناء

"الإسكان" تصدر كتابًا للرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

في ظل قانون التصالح في مخالفات البناء.. البرلمان: المخالفة لا تقع على ساكن الوحدة (فيديو)

بيان مهم من التنمية المحلية بشأن المسئولية الجنائية للعقارات المخالفة

محافظ الشرقية: المحلات قلبت سوبر ماركت في الحظر علشان تفضل فاتحة

بكرى يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية حول قانون التصالح (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

12:38 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

07:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان