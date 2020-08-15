هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب محافظة ميسان العراقية

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:04 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

شهدت محافظة ميسان العراقية، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وفقًا للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق

 

وفي بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قالت فيه إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة سجلت فجر اليوم السبت عند الساعة 5:23:17 بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان".

 

وأضافت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن "قوتها قد بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 49 كم شمال شرق مدينة العمارة في محافظة ميسان"، مشيرة إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين كما سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

 

ودعت الوزارة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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