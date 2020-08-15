افتتاح أول مدرسة للترجمة خلال أيام بالفيوم





من المقرر أن تفتتح المدرسة العربية للترجمة فرعها بمحافظة الفيوم خلال أيام، ويعد هذا الفرع أول مدرسة متخصصة فى فنون الترجمة بالفيوم.





أشار دكتور محمد حسن، المستشار الأكاديمى لفرع المدرسة بمحافظة الفيوم، أنها أول مدرسة مهنية عربية تعنى بتدريس، علوم وفنون الترجمة بجميع اللغات وفي مختلف المجالات

وأوضحت الاستاذة ميرا أكمل، مديرة فرع المدرسة بالفيوم، أن المدرسة مهمتها تكوين جيل من المترجمين المؤهلين مهنيًا على أعلى المستويات في مختلف التخصصات يمكنه أن يقوم بالدور السامى فى نقل المعرفة والثقافة وتحقيق التحاور بين الثقافات والحضارات.













وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كوروناالمستجد على البلاد.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



