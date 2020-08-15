ألمانيا تسجل 1415 حالة إصابة جديدة بكورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت السلطات الألمانية، اليوم السبت، ظهور 1415 حالة إصابة جديدة بـ بالفيروس المستجد كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل العدد الإجمالي إلى 222828 حالة.

 

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني، زاد عدد الوفيات بستة أشخاص ليصل إلى 9231 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، تعافى أكثر من 200 ألف شخص منذ بداية تفشي المرض.

 

وأشارت السلطات الصحية الروسية، إلى أن 1449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.

 

وتظل البرازيل الدولة الأكثر تضررًا في أمريكا اللاتينية من حيث الحالات، تليها بيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

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