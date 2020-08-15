تطورات مفاوضات مانشستر سيتي لضم كوليبالي

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:10 ص
كوليبالي
كوليبالي
علي ماهر حلمي
شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي لصفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن كوليبالي أصبح على أعتاب الإنتقال لصفوف نادي مانسشتر سيتي هذا الصيف بعد إصرار بيب جوارديولا على ضم اللاعب لتعزيز خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن الصفقة قد تكلف خزائن نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي مبلغ قدره 70 مليون جنيه إسترليني وهو ما يريده نادي نابولي الإيطالي من أجل بيع اللاعب هذا الصيف.

يذكر أن كوليبالي قد عبر عن رغبته فى خوض تجربة احترافية جديدة بعد أن تألق بقوة مع نادي نابولي الإيطالي فى الأعوام السابقة وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.

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