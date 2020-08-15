روسيا تلعن بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، عن وكالة إنترفاكس، بأن وزارة الصحة الروسية بدأت إنتاج لقاح لكوفيد-19.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الروسية، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفقًا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" قال بوتين: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف الرئيس الروسي، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وأكد الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، عن تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.