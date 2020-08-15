كارتيرون يرفض رحيل أوباما ويتمسك ببقاءه

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
تمسكت إدارة نادي الزمالك، بالإبقاء على يوسف أوباما، بعد توصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي أكد أن اللاعب مميز والفريق يحتاج إلى خدماته الفترة المقبلة.


ويرغب نادي النصر السعودي في ضم أوباما على سبيل الإعارة، وذلك الأمر الذي دفع اللاعب الضغط على إدارة نادي الزمالك للرحيل في مطلع الموسم القادم.


ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية، ولا يدعي المرض كما يردد بعض الأشخاص، ويتواجد في التدريبات بشكل منتظم.


وعقد أوباما جلسة مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من قبل، من أجل تحديد مصير تجديد عقده، ولكنه قدم طلباته المالية وطالب بمساواته بالفئة الأولى، وأنه ليس لديه أي مانع لتجديد العقد، ولكن مع حصوله على حقوقه، خاصة أنه من أهم اللاعبين داخل الفريق، كما أنه يعد من ضمن الأعمدة الأساسية.


وبدأ يوسف أوباما مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالها 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات.


أما عن مشاركات يوسف أوباما، مع الزمالك هذا الموسم، فشارك فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم هدفين، فيما يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، وصنع خلالها 6 أهداف.

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