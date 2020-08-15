باريس سان جيرمان يكشف موقف مصابي الفريق قبل مواجهة لايبزج

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:12 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبد القادر عرابي
يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره لايبزج، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم الثلاثاء القادم.


وكشف نادي باريس سا جيرمان في بيان رسمي اليوم، موقف بعض لاعبيه المصابين، قبل المباراة.


وقال النادي في بيان رسمي: "شعر كيلور نافاس ببعض الآلام في أوتار الركبة، عقب إبعاد إحدى الكرات".


وتابع: "كشفت الفحوصات، وجود تمزق في العضلة ذات الرأسين، الموجوده في الفخذ، وتبقى مشاركته في لقاء الثلاثاء غير مؤكدة".


وواصل: "تعرض تياجو سيلفا بإصابة في أوتار الركبة في مباراة أتالانتا، وهناك إحتمالية كبيرة في مشاركته أمام لايبزج".


واستطرد: "سيتم تقييم حالة ماركو فيراتي يوم السبت، بعدما أجرى بعض التدريبات في حمام السباحة".

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