طقس اليوم: الرطوبة 85% والعظمى 36 درجة بالقاهرة (فيديو)

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى، حالة الطقس، اليوم السبت.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، والشبورة المائية موجودة صباحا.





ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 85%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.





كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 36 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22

بورسعيد 32 والصغرى 26

دمياط العظمى 32 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 21

السويس العظمى 37 والصغرى 24

العريش العظمى 33 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 27

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28

الفيوم العظمى 36 والصغرى 25

بني سويف العظمى 36 والصغرى 25

المنيا العظمى 38 والصغرى 24





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 15 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل إلي 85%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس