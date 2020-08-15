"الرياضة" تكشف تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن سيقام احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات مساء اليوم، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب وطاقتهم الإيجابية، وتستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة لكل المصريين.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن الاحتفالية اليوم ستقام تحت شعر "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي"، منوها بأن اختيار المدينة الشبابية بالأسمرات لإقامة الاحتفالية يؤكد على اهتمام الدولة بتطوير العشوائيات، وتحويلها لأماكن راقية.





وأوضح أن المدينة الشبابية تضم حمامات سباحة على أعلى مستوى، وملاعب كرة سلة، وتنس طاولة، فضلا على أن اليوم سيتم افتتاح المدينة الرياضية بشكل تجريبي، مضيفا أن الاحتفالية ستبدأ في السادسة مساءا، بحضور وزير الشباب والرياضة، وسيقوم بجولة تفقدية بالمدينة الرياضية.





تنطلق فعاليات احتفالات وزارة الشباب والرياضة المصرية باليوم العالمي للشباب بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات اليوم السبت، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعدد من أبرز الكيانات الشبابية واللجان الرياضية بالأندية وممثلي برلمان الطلائع، وتعقد بالتوازى مع التشغيل التجريبي للمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ٣٠ يونيو الماضي.





ويأتي حرص أشرف صبحي على عقد الاحتفالية في ضوء اهتمامه الشديد وإيمانه بالشباب وطاقاتهم وسعيه المستمر نحو إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية بناء علي توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعقد احتفالات اليوم العالمي للشباب من كل عام ويخصص لها موضوع، وموضوع هذا العام هو "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي"، ويُراد به إبراز السُبل التي تثري بها مشاركة الشباب على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية، فضلًا عن استخلاص الدروس من كيفية تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في السياسات التأسيسية وعملية صنع القرار.





ووقع الاختار علي المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات لاستضافة ذلك الحدث، إيمانًا منه بدور المدينة التي تشكل بنفسها نموذجًا ناجحًا لعملية التنمية الشاملة خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية المعدة لبناء الشخصية المتكاملة لأبنائها.





جدير بالذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تم إنشائها وتجهيزها بإمكانيات متطورة بجهود وزارة الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر لتمتلك أربعة ملاعب خماسية وملعب قانوني وثلاث حمامات سباحة من بينهم حمام أوليمبي إضافة إلى ملاعب كرة اليد والسلة والمنازلات والتنس وتنس الطاولة وغيرهم، وتستعد المدينة لاستقبال طلبات الانضمام والعضوية ابتداءً من الغد بالتوازي مع فتح باب الانضمام للتعاقد مع الأكاديميات.