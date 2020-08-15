قتلى وجرحى بانفجار في مصنع شرقي الصين

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:57 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، مقتل اثنين، وإصابة العديد من الأشخاص في انفجار بمصنع في مدينة "جينينغ" بمقاطعة "شاندونغ" شرقي الصين.

 

وأصدرت سلطات المقاطعة الصينية، بيانًا، ذكرت فيه أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وأن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت قائمة، فيما لم يعرف أسباب وملابسات الحادث حتى الآن.

 

وفي سياق آخر، سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، 19 حالة إصابة جديدة بينها 8 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84756 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

 

ولم تسجل اللجنة الصحية الصينية، أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية

 

وأشارت اللجنة الصحية الصينية، إلى أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 4 حالات في مقاطعة شاندونغ وحالتين في كل من شنجهاي ومقاطعتي قوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في مقاطعة خبي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2227 حالة غادر منها 2065 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

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قتلى وجرحى انفجار بمصنع انفجار الصين

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